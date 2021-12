Presidência da Câmara dos Vereadores de VR discutirá salários em 2022

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 15:54 horas

Volta Redonda- Na manhã desta segunda-feira, 20, os vereadores Nilton Alves de Faria, Neném, presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda e o Welderson Sidney da Silva Teixeira, Dinho, próximo presidente da casa em 2022, receberam no gabinete da presidência os conselheiros do MEP(Movimento Ética na Política).

Na pauta o aumento dos vencimentos dos legisladores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

Os vereadores inicialmente esclareceram que a votação seguiu um rito legal, e que os vencimentos estavam congelados, e seguirão inalterados até janeiro de 2025 (Conforme Resolução 25\21), explicaram os presidentes.

Espirito republicano e participação popular

A direção executiva do MEP, representada por Prof. Erique Barcellos, vice coordenador e Zezinho, coordenador, e os conselheiros: Luiz Henrique de Castro Silva, historiador, Nicholas Coutinho, geografo e Larissa Brandão, estudantes do Pré-Vestibular do MEP, após explicação dos vereadores passaram a discussão apresentando algumas premissas dentro do contexto da sociopolítica. E entre alguns pontos do diálogo estavam: A importância da instituição; câmara como um serviço à sociedade; a grandeza da abertura do diálogo; as experiências positivas de várias câmaras pelo país, como por exemplo, Florianópolis, 20%; Vilhena, em torno de 20% por 4 anos; São Paulo, 30%; Trabiju, 50%; Pinheiros, 90%.

Também foi comentada pelos membros do MEP a contextualização matemática dos vencimentos votados, analisados por Paulo Ricardo Cardoso e Paulo Vitor, matemáticos do Movimento, ao estabelecem as relações salários e percentuais.

– Eles explicaram a relação dos salários dos vereadores, ano anterior-aumento de 27,56% e relação ao salário mínimo: 2,5 salários, o que representa 11,5 SM. O salário do Prefeito, no anterior: 38,41% e a relação ao salário mínimo: 4,41 salários. Representa 15,85 SM – disse Zezinho.

Novo encontro em 2022

Os presidentes, após escuta das pontuais diversificadas dos conselheiros, contra argumentaram, ponderaram, questionaram, porém após o debate, confirmaram receber a equipe do MEP em 2022 e debater a questão junto as comissões da Câmara, diante do pedido de um dos conselheiros que revisem o caso.

O vereador Dinho sinalizou esta possibilidade “Vamos colocar vocês diante das comissões de finanças, por exemplo, e juntos debatermos a questão”, comprometeu-se o vereador e próximo presidente.

O grupo avaliou o encontro como proveitoso. “Foi positivo, bem proveitoso”, disse Nicholas Coutinho, conselheiro do MEP.