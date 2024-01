Presidente da AAP-VR convoca associados para reunião

Volta Redonda – O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, está convocando os associados para a reunião com a diretoria da entidade, que ocorrerá na próxima quarta-feira (31), no salão da sede, na Vila Santa Cecília. O presidente afirmou essas reuniões mostram a transparência de sua administração.

“A reunião da nossa diretoria com os associados ocorre em toda última quarta-feira do mês, às 15 horas. É muito importante a presença de todos, pois, na reunião, a gente mostra os projetos, as realizações, as expectativas da AAP-VR para os próximos meses. É na reunião, também, que o associado pode dizer à diretoria da nossa entidade o que está achando da nossa administração, dar sugestões e fazer reclamações, que são importantes para a melhoria contínua dos nossos serviços”, disse Ubirajara.