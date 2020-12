Presidente da ABRH Brasil parabeniza Unimed Volta Redonda pelo prêmio ‘Lugares Incríveis para Trabalhar 2020’

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 15:44 horas

Volta Redonda – O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), Paulo Sardinha, parabenizou o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, que venceu a premiação “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020” na categoria CEO Mais Incrível entre as empresas de grande porte. A cooperativa foi duplamente reconhecida, pois também está entre as organizações premiadas como Lugares Incríveis para Trabalhar.

Para o presidente da ABRH Brasil, essa conquista mostra que é preciso estar atento às boas práticas de gestão das empresas que estão fora dos grandes centros. “São poucas as organizações de grande porte onde 87% dos funcionários afirmam conhecer o CEO e 77% dizem confiar totalmente nele, como foi registrado na Unimed Volta Redonda. Esses números são excepcionais e comprovam o quanto é importante ter a liderança perto dos colaboradores”, destaca.

Sardinha observa que a pandemia torna a premiação ainda mais importante, pois as empresas do setor de saúde estão entre as que foram mais exigidas ao longo do ano. Segundo ele, esse reconhecimento atesta que a cooperativa seguiu o caminho certo de não frear investimentos e de priorizar o cuidado com as pessoas.

– A Unimed Volta Redonda demonstra uma maturidade que não se vê mesmo em empresas mais antigas. O país precisa de mais executivos que sigam o exemplo do Luiz Paulo, que entende que fomentar o bem estar e a satisfação dos colaboradores é fundamental para o crescimento sustentável e desenvolvimento da organização – elogia.