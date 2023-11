Presidente da ACIAP-BM é eleito vice presidente da FACERJ

Barra Mansa – O presidente da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), Matheus Gattás, foi eleito vice-presidente da Facerj (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro), que terá como próximo presidente o empresário Robson Carneiro. A Assembleia para a eleição aconteceu na terça-feira (14/11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ter seu presidente escolhido para o cargo de vice-presidente da Facerj mostra a força da entidade e a representatividade de Barra Mansa no desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Completando 90 anos esse ano, a ACIAP-BM é uma das entidades representativas mais antigas da região e Barra Mansa mantém um dos comércios mais fortes do Sul Fluminense. O município tem também uma grande vocação na Indústria, que vai ganhar um impulso ainda maior com a criação da Companhia de Desenvolvimento e a implantação do Condomínio Industrial. O Agronegócio e a Prestação de Serviços crescem a cada dia colocando a cidade como um celeiro de muitas oportunidades.

– É muito bom vermos o interior do Estado do Rio de Janeiro representado em âmbito estadual com essa cadeira na federação, que é um importante instrumento de fomento ao desenvolvimento de todo o estado e de representação da classe empresarial. Vendo Barra Mansa e, principalmente, o interior do Estado, tendo voz na federação é motivo de muita felicidade e orgulho para nós, em especial para a Aciap de Barra Mansa, que tem dois membros nessa chapa – destacou Gattás.

A chapa eleita tomará posse para a gestão 2024/2027, em data ainda a ser definida. Além de Gattás, o membro do Conselho Superior da ACIAP-BM, Bruno Paciello, também foi eleito para o Conselho Fiscal da Facerj. Paciello é hoje o atual presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa.

– Feliz em poder estar na chapa de um time tão seleto que foi montado criteriosamente para a reconstrução da federação. Uma federação muito importante para as associações comerciais do Estado do Rio de Janeiro, que luta pelos associados em prol de um estado pujante e economicamente consolidado – disse Paciello.

FACERJ – A Facerj (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro) é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, integrante do maior sistema associativo do Brasil, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB). Fundada há 48 anos, tem como foco a representatividade e a prestação de serviços, especialmente para as micro e pequenas empresas, sendo porta-voz dos anseios da classe empresarial junto aos diversos órgãos públicos, bem como às entidades sociais organizadas.