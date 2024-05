Presidente da ALERJ recebe vice-ministro da Malásia

Estado do Rio de Janeiro – O presidente da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União), recebeu o vice-ministro da Malásia, Liew Chin Tong, que esteve na Casa nesta quinta-feira (23) para conhecer o Parlamento fluminense e tratar das relações entre seu país e o Estado do Rio. O encontro teve como foco construir uma compreensão mútua sobre política e a transição energética.

Durante a visita, Liew Chin Tong destacou a importância da colaboração entre os dois países e a empresa Petronas, companhia nacional de petróleo que tem investido no Rio de Janeiro.

“A Malásia e os países da América Latina devem estreitar suas relações. Temos um novo plano industrial para 2030, focado em fortalecer nossa indústria de manufatura e promover a transição energética. Nossa estratégia de transição energética nacional é algo que podemos comparar com as iniciativas do Brasil. Esperamos que possamos trabalhar juntos para alcançar esses objetivos”, comentou o vice-ministro.

Para o presidente da Alerj, o encontro é de grande importância no tocante ao Estado. “Buscamos fortalecer nossos laços internacionais e abrir portas para colaborações em áreas estratégicas. Acreditamos que a troca de experiências e o fortalecimento desses laços trarão benefícios significativos para ambos os lados”, disse Bacellar.

Liew Chin Tong fez também uma visita ao Palácio Tiradentes e foi agraciado com o livro recém-lançado “Palácio Tiradentes Fiel à Democracia”.