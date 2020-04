Presidente da Câmara de VR convocará pessoalmente vereadores para sessão em 12 de maio

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 12:58 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, afirmou que convocará pessoalmente todos os vereadores para uma sessão extraordinária no próximo dia 12. Ele garantiu que a pauta contará com os projetos referentes ao combate e prevenção à Covid-19, mas trará também assuntos importantes para outros setores da cidade, inclusive de ordem administrativa e da área econômica. Segundo Neném, a pauta será previamente divulgada para dar transparência ao trabalho em tempos de quarentena.

A sessão ordinária da tarde de quarta-feira, 29 de abril, não aconteceu por falta de quórum, mas foi mantida a transmissão via Facebook para que todos os seguidores acompanhassem o andamento dos debates no plenário. Neném adiantou que reforçará na convocação de seus pares. “Vou ligar e conversar com cada um, explicar a necessidade da presença, respeitando os vereadores que por motivos de saúde justificarem a ausência”, ressaltou.

O presidente acrescentou que no dia 4, na segunda-feira, tomará novas medidas no Legislativo, que permanece com atendimento suspenso ao público. No entanto, Neném ressalta que todas as divisões têm funcionado em regime de plantão e que toda atenção dos servidores e vereadores, nesse momento, estão voltados para ajudar o município no combate ao novo Coronavirus.