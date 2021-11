Presidente da Creche Menino Jesus completa 90 anos de idade

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 18:05 horas

Vilma Marins Campos é uma das fundadoras da instituição, local onde atua há 44 anos

Barra Mansa – Diretores e funcionários da Creche Menino Jesus em Barra Mansa realizaram nesta sexta-feira (26) uma homenagem à presidente da instituição Vilma Marins Campos, pela passagem dos seus 90 anos de idade. O evento foi uma demonstração do carinho e gratidão pelos serviços realizados de forma voluntária desde 1977 na unidade. As filhas Dulce Miriam, Isaura Cristina e o neto Diego Raffide participaram da iniciativa.

Emocionada, Vilma Marins, disse da sua satisfação em receber a homenagem. “Fico extremamente feliz por todo esse carinho. Passei toda a minha vida buscando fazer a diferença na vida das crianças que atendemos aqui e suas mães e hoje, tenho plena convicção de que todo trabalho, esforço e dedicação valeram a pena”.

As felicitações à Vilma Marins começaram na quinta-feira (25) com homenagem dos alunos e suas mães. Neste sábado (27), data oficial do seu aniversário, será a vez da presidente da Creche, que tem como ofício a profissão de contadora, receber o carinho dos familiares durante um almoço especial.

A homenageada também contou um pouco sobre como surgiu a instituição. “Juntamente com a ex-vereadora Ruth Coutinho, já falecida, e outras senhoras da sociedade barra-mansense, fundamos a Creche Menino Jesus há exatos 44 anos. Nosso ideal era ter um local para atender principalmente aquelas mães que não tinham com quem deixar seus filhos, de forma segura, para irem trabalhar”, disse Vilma Marins, que exerceu diversos cargos à frente da unidade.

Presentes ao evento, as ex-vereadoras Sônia Coutinho e Ruth Coutinho, declararam:

– É muito gratificante ver a ‘dona Vilma’, com 90 anos, à frente da creche. Nos enche de orgulho – disse Sônia Coutinho.

– Hoje é dia de muita emoção porque podemos presenciar os 90 anos da nossa presidente da Creche. Fico muito feliz porque a dona Vilma faz parte da história da instituição desde a sua fundação e continua sensata, ativa e atuante – enfatizou Ruth Coutinho.

A diretora escolar da Creche, Maria Estélia Graça, pontuou a honra e alegria em ter Vilma Marins como presidente da Creche. “Ela tem uma energia e um amor que irradiam o ambiente”, concluiu.

A Creche Menino Jesus é conveniada à Prefeitura de Barra Mansa e atende cerca de 150 crianças com idade de zero a quatro anos de idade.