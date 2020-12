Presidente da CSN fala sobre sua sucessão na empresa

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 14:21 horas

Filha mais velha, Victoria, com 28 anos, é apontada como a próxima executiva a assumir o posto mais alto da empresa

São Paulo – O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, falou sobre sua sucessão na empresa. A declaração foi dada durante a abertura de capital da subsidiária de mineração da Companhia, que está prestes a ser listada em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), prevista para o início do ano que vem, que pode levantar R$ 8 bilhões. A informação é da Época Negócios.

A transação faz parte da missão da CSN de reduzir seu endividamento, após anos de cobrança do mercado. A sucessão, afirmam fontes próximas à companhia, é esperada para ocorrer em três anos, após Steinbruch, que tem 67 anos, completar 70. A filha mais velha, Victoria, hoje com 28 anos, é apontada como a próxima executiva a assumir o posto mais alto da CSN.

De acordo com a reportagem, “a passagem de bastão de pai para filha é vista internamente como natural, embora Steinbruch não pareça alguém que esteja perto de uma aposentadoria”. É que Steinbruch participa ativamente das reuniões com investidores no processo de preparação para levar a CSN Mineração à Bolsa.

Victoria também está sempre presente nos encontros e já mostrou, segundo fontes que participaram das conversas, que conhece o negócio.

Preparação

Apesar da pouca idade, Victoria está envolvida há muitos anos no dia a dia da empresa. O executivo já a levava, desde menina, para importantes reuniões. Desde conversas com bancos a encontros para tomada de decisão da empresa – hábito que, muitas vezes, deixou relutante os executivos presentes, afirmam fontes.

Se de fato assumir o comando da CSN no lugar de seu pai, Victoria Steinbruch comandará uma das maiores empresas do País, com um faturamento anual na casa de R$ 25 bilhões, conforme os números fechados do ano passado, em um setor ainda predominantemente masculino. Procurada, a CSN não comentou sobre o assunto.