Presidente da FOA recebe deputado Munir e projetam oferta de curso gratuito para mulheres - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 18:56 horas

Volta Redonda – O presidente da FOA, Eduardo Prado, recebeu visita do deputado estadual Munir Neto, na tarde desta segunda-feira (3), no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços. Durante a reunião, o deputado sugeriu uma parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA para ofertar curso gratuito de Operações com Roçadeira para mulheres.

Para tratar do assunto, a pró-reitora de Extensão, Ana Carolina Callegario, também participou do encontro, e afirmou que a instituição possui profissionais e estrutura para promover a capacitação, tanto teórica quanto prática.

A ideia da qualificação é da secretária municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac), Carla Duarte, que tem o objetivo de destinar as vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A partir dessa proposta, o deputado Munir convidou a FOA e o UniFOA para agregar nesse projeto com a reconhecida qualidade de ensino da instituição, evidenciando que pela décima vez consecutiva conquistou nota quatro no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC (Ministério da Educação).

O parlamentar também aproveitou a ocasião para parabenizar o Centro Universitário de Volta Redonda pelo lançamento dos cursos de Graduação e Pós Digital, que também aconteceu nesta segunda-feira. Ele ainda cumprimentou o UniFOA pela recente conquista da Licenciatura em Educação Física, que foi avaliada com nota cinco, a máxima, pelo MEC.

Após a reunião, o presidente da FOA apresentou a Munir a nova Secretaria Geral, reformada este ano, e também toda a estrutura do Auditório William Monachesi, que foi avaliado com “nota mil” pelo deputado.