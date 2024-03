Presidente da França visitará o Senado no final de março

País – O presidente da França, Emmanuel Macron, fará uma visita ao Senado no dia 28 de março. A visita é parte da programação do presidente francês ao Brasil, que deve durar três dias. No Senado, ele será recebido pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, no Salão Nobre, a partir das 15h.

Um dos temas esperados na pauta entre França e Brasil é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo teve os termos finalizados em 2019, após 20 anos de negociações, mas não foi ratificado pela União Europeia. Em mais de uma ocasião, a França já se posicionou contra o acordo.

Na quarta-feira (6), o presidente do governo da Espanha (cargo equivalente ao de primeiro-ministro), Pedro Sánchez, foi recebido pelo presidente do Senado e outros senadores. O chefe do governo espanhol declarou apoio ao acordo.

A visita de Macron ao Brasil, entre 26 e 28 de março, deve incluir quatro cidades. A primeira delas será Belém, sede da COP-30 (a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o clima), em 2025. Ele deve ser recebido na cidade pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, Macron deve passar por Itajaí (SC), Brasília e São Paulo.

Advertisement

Fonte: Agência Senado