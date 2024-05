Presidente da Fundação Cultura apresenta artigo sobre Barra Mansa no Rio

Barra Mansa – O presidente da Fundação Cultura (FCBM), Marcelo Bravo, participou do XIII Seminário Internacional de Políticas Culturais, realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de maio.

No evento, Bravo apresentou o artigo ‘Eixos- Setores como organização das metas em planos de cultura – O caso de Barra Masa’.

O artigo apresentado por Bravo, diz respeito à utilização, por parte do município, dos recursos da Lei Paulo Gustavo para desenvolver um sistema integrado para cadastros dos agentes culturais, publicação de editais, inscrições, avaliação e resultado de processos seletivos.

De acordo com Bravo, o trabalho realizado busca melhorar ainda mais as políticas públicas no município. “A inovação permite qualquer caminho. O que tratamos aqui é do desenvolvimento de forma inovadora. Ou seja, um passo adiante a partir do acúmulo de muitos anos de informações e dados, que agora nos permitem leituras complexas para superar os desafios contemporâneos da gestão pública de políticas culturais”, ressaltou.

O evento é um dos mais importantes na área acadêmica sobre políticas culturais em todo o mundo, sendo vinculado à Cátedra de Políticas Culturais da Unesco.

Bravo também esteve apresentando o trabalho realizado pelo município para mestres de diversas universidades brasileiras, na Bahia.