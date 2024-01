Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa representará Médio Paraíba na Conferência Nacional

Barra Mansa – O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, representará todo o Médio Paraíba na 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), que será realizada entre os dias 04 e 08 de março, em Brasília. A eleição de Bravo aconteceu durante a Conferência Estadual, nos dias 23 e 24 de janeiro, no Teatro Odylo Costa Filho – Uerj, Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de 700 pessoas representando as 10 diferentes regiões do estado.

Marcelo Bravo ressaltou como o desenvolvimento do trabalho feito pela FCBM foi primordial no processo de sua nomeação para a Conferência Nacional. “Barra Mansa recebeu apoio para as propostas encaminhadas pela Conferência Municipal que aconteceu em novembro de 2023. A plenária aprovou a proposta que pretende considerar os indicadores culturais de cada ente federal como parâmetros para a definição dos valores repassados pelo Fundo Nacional de Cultura”, informou.

Presente para abertura da Conferência Estadual, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, destacou a preocupação da edição em garantir ampla diversidade e acessibilidade. “Foi uma Conferência pensada para ser acessível. Ainda não foram adotados todos os recursos de acessibilidade, no entanto, defendemos uma Cultura que presa pela sustentabilidade também”, comunicou.