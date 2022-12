Presidente da Universidade de Vassouras, Marco Capute, morre aos 70 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2022, 15:41 horas

Ele vinha lutando contra um câncer no fígado e estava internado no Hospital Universitário da cidade. Velório acontece no Centro de Convenções General Sombra

Vassouras – Morreu no fim da manhã deste sábado (24), aos 70 anos, Marco Antonio Vaz Capute, presidente da Fundação Educação Severino Sombra (Fusve), que administra a Universidade de Vassouras e outras instituições. Capute estava internado no Hospital Universidade de Vassouras (HUV) onde realizava o tratamento contra um câncer no fígado.

Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta. O velório do corpo de Capute está sendo realizado no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras, até às 20h.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, decretou luto oficial de sete dias no município.

História de sucesso

Engenheiro eletricista, especialista em Marketing, Marco Capute construiu uma carreira vitoriosa na Petrobras, onde ingressou por concurso público em 1979. Em 2012, foi eleito presidente da Fusve, mantenedora da Universidade de Vassouras e do HUV.

Na pandemia, abriu as portas do Hospital Universitário de Vassouras para aumentar o número de leitos públicos voltados para pacientes com Covid-19, atendendo a moradores de Vassouras e de outras 10 cidades da região e da Baixada Fluminense.

Com uma gestão inovadora, não só recuperou a saúde financeira da instituição como liderou a sua expansão. Durante a sua gestão foram criadas a Faculdade de Miguel Pereira, o Centro Integrado de Saúde e um dos maiores centros de convenções do Brasil, o Centro de Convenções General Sombra. O novo HUV se tornará em breve o maior hospital universitário do país. Além disso, garantiu o crescimento da Universidade de Vassouras em Maricá e a chegada à Saquarema, na Região dos Lagos.

“Nesse momento de dor e consternação, a Fundação Educacional Severino Sombra afirma o compromisso de honrar a memória e o legado de Marco Antonio Vaz Capute”, lamentou em nota a Fusve.

A Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA) também enviou uma nota que se solidariza com a família e amigos pela morte de Marco Capute.

“Neste momento de pesar e tristeza, a FAA reconhece a grande contribuição deste educador e gestor para a região e manifesta seu apreço e agradecimento. À família e amigos nossas condolências e luto”.