Presidente de CPI do caso ‘Paulinho do Raio-X’ diz que provas levam a denúncia para cassar mandato

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 15:17 horas

Rodrigo Furtado afirma que procedimento levará em consideração as provas obtidas, e que membros da CPI estarão impedidos de votar

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado, presidente da CPI que investiga as denúncias de tentativa de extorsão envolvendo o vereador afastado Paulinho do Raio-X, disse em entrevista ao DIÁRIO DO VALE que as provas que o colegiado reuniu, desde o início dos trabalhos, em 19 de março, já são robustas o suficiente para que haja desdobramentos, o que segundo ele quer dizer que há indícios para a abertura de um processo para cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar.

– Temos as provas que já vieram a público, mais outras colhidas pelo Ministério Público do Estado do Rio e a CIAF, e que estão no processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça. Posso adiantar que esse material inclui outras gravações feitas quando o prefeito estava colaborando com a investigação. Além disso, temos os diversos depoimentos que foram feitos à CPI. Asseguro que já existem evidências para que haja desdobramentos contra o parlamentar afastado – disse Rodrigo, adiantando que o relatório final também vai ser encaminhado ao Ministério Público e à Justiça.

Desde que iniciou seus trabalhos, em 19 de março, a CPI já ouviu, na Câmara Municipal, o prefeito Samuca Silva, o procurador do município Augusto César Vilela, e quatro assessores do prefeito. Nesta quarta (15) a CPI vai ouvir o presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, e Carlos Santana, os dois parlamentares que, segundo Pàulinho do Raio-X disse ao prefeito, seriam também beneficiários do valor pedido para evitar novos processos de impeachment. Tanto Carlos Santana quanto Neném negaram veemente qualquer envolvimento no caso. Também vai depor o genro de um dos vereadores, que foi citado em depoimentos.

Na quinta-feira (16), a CPI vai ouvir, na sede da CDL-VR, o depoimento do próprio Paulinho do Raio-X. Ele não poderá ser ouvido na Câmara Municipal porque as restrições que recebeu ao ser posto em liberdade impedem que ele vá à sede do Legislativo Municipal.

– Acredito que as provas são robustas o suficiente para o desdobramento (pedido de cassação). Trata-se de um procedimento delicado, que só pode ser feito com fortes evidências. Os integrantes da CPI, cujo relatório contém os indícios para o processo de cassação, deverão ser substituídos por suplentes na votação – afirma Rodrigo Furtado.

Entenda o caso

Em 7 de março, o vereador Paulinho do Raio-X foi preso em flagrante durante encontro em que tentava receber parte do dinheiro que, segundo o processo judicial, ele exigia para “livrar” o prefeito de novos processos de impeachment. Paulinho foi solto, por força de um habeas-corpus, no dia seguinte, mas foi afastado da vereança, sem prejuízo do subsídio e demais vantagens.

No dia 19 de março, foram iniciados oficialmente os trabalhos da CPI, que tem até 19 de maio para concluir os trabalhos. Rodrigo Furtado afirmou que, mesmo durante o isolamento para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19, os trabalhos continuam.

– A comissão manteve suas atividades, e espero que a Câmara Municipal possa dar em breve uma resposta à sociedade sobre esse lamentável episódio – concluiu Rodrigo.