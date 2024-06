Presidente do Clube dos Funcionários anuncia pré-candidatura a vereador de VR

“Nunca fui vereador, mas não consigo imaginar que não seja possível, por exemplo, fazermos projetos de parceria entre o poder público e privado com alunos do último ano de Educação Física a fim de promover modalidades esportivas em quadras e campos pelos bairros da cidade.” frisou Gustavo.

Ele comenta diz que desde a sua adolescência esteve à frente de projetos, grupos e equipes que promovem o esporte e a cultura na região. “Tenho isso como essência no meu dia a dia e já presenciei várias situações, onde o Esporte e a Cultura mudaram a vida de muitos jovens, amigos próximos inclusive. São dois temas que Deus me permitiu trabalhar por 30 anos”.

“Confesso que já tinha pensado na vida pública, desde que tive a experiência na prefeitura como subsecretário, chefe de gabinete e secretário municipal, mas ser candidato não estava nos meus planos. A partir de vários convites de lideranças comunitárias, de parceiros do clube, e de diversos amigos, decidi colocar o meu nome como pré-candidato a vereador e, no momento certo, irei apresentar minhas ideias para a população avaliar”, disse Gustavo Tramontin.