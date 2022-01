Presidente do DER vistoria estradas da região

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2022, 13:02 horas

Visitas foram acompanhadas por Nelson Gonçalves, assessor político do deputado federal Hugo Leal

Angra dos Reis- Em visita as estradas da região, o presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagens), Herbert Marques, disse que técnicos do órgão estadual estão concentrados nas ações que visam a desobstrução de diversos trechos da RJ 155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis. A informação foi repassada ao gabinete do deputado federal Hugo Leal (PSD), através do assessor político do parlamentar, o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves.

O presidente do DER também esteve na RJ-153, que liga Amparo a Santa Isabel, onde o deslizamento de terra, na altura do KM 25, formou uma cratera interditando parte da pista. A visita de vistoria à rodovia foi acompanhada por Nelson Gonçalves, que a pedido do deputado federal Hugo Leal, mostrou os trechos castigados pelas chuvas, que colocam em risco a vida dos motoristas, bem como dificultam o turismo local e o escoamento da produção agropecuária da região.

– Sabemos que as chuvas dos últimos dias têm deixado rastros de estragos e, por isso, pedimos o apoio do DER para intervir com obras emergenciais em rodovias da nossa região, em especial, àquelas onde o fluxo de turistas nesta época do ano é bem intenso – disse o assessor político do deputado federal Hugo Leal.

Barra Mansa a Angra

A RJ 155, uma das mais movimentadas da região durante o verão, tem sido um dos trechos mais prejudicados pelas chuvas dos últimos dias, deixando o trânsito interrompido em diversas localidades, entre elas, a Serra D’água. Na última quinta-feira, dois pontos da pista, próximos aos túneis ficaram interditados por conta da queda de barreiras.

Na ocasião, a polícia rodoviária estadual montou pontos de alerta na rodovia para impedir que os motoristas chegassem até o trecho da Serra e desviou o fluxo de veículos por Itaguaí, uma vez que as chuvas também provocaram quedas de árvores na Serra do Piloto, pista que interliga Mangaratiba a Rio Claro.