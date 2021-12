Presidente do PL em Volta Redonda considera positiva vinda de Bolsonaro

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 18:41 horas

Antônio Cardoso lembra que partido agora conta com o governador do Estado do Rio e o Presidente da República

Volta Redonda – O presidente do PL em Volta Redonda, Antônio Cardoso, disse em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE que “é uma honra receber no partido o presidente da República, Jair Bolsonaro”. Cardoso afirmou que vem acompanhando a trajetória do presidente e que considera os pensamentos de Bolsonaro coerentes com a linha do Partido Liberal.

— Tenho certeza de que a permanência do presidente no partido só dará alegrias ao PL — completou.

Cardoso ainda lembrou que agora o PL conta com o Presidente da República e o governador do Estado do Rio, Claudio Castro, que, segundo o dirigente da sigla em Volta Redonda, “foi recebido de braços abertos, na expectativa de que ele hore a tradição da sigla”, e que agora “nossa satisfação cresce por causa de seu comportamento ético”.

Tradição

Cardoso lembrou que é presidente do PL há 35 anos, “com muito orgulho”. O partido foi fundado com essa sigla e depois passou a ser PR, voltando á sigla original há poucos anos. Segundo ele, desde o início o programa partidário defende os valores da transparência e do respeito ao dinheiro público.

— Numa das primeiras eleições disputadas pelo partido, lançamos o prefeito Antônio Francisco Neto candidato a deputado estadual e o ex-presidente da Fevre, José Luiz de Sá, candidato a deputado federal constituinte. Embora tivéssemos poucos recursos e tenhamos feito uma campanha modesta, os dois foram eleitos. Quando vieram conversar comigo, após a eleição, disse a eles que a única coisa que lhes pedia era que desempenhassem suas funções de forma honrada e nuca se afastassem da ética. Felizmente, fui atendido — diz Cardoso.

A ética é considerada tão importante para o PL de Volta Redonda que a legenda foi a única na história da cidade a expulsar um vereador por ter se envolvido em corrupção.

O PL

Cardoso afirma que, quando ele e um grupo decidiram fundar um diretório municipal de partido político, foi feita uma pesquisa para saber qual estatuto era mais condizente com as ideias deles. A escolha recaiu sobre o PL, porque, segundo Cardoso, o programa partidário defende o direito à propriedade, a educação como prioridade e a saúde como um direito básico da população.

Além disso, Cardoso levou em conta a principal liderança do PL á época: o ex-deputado, ex-ministro da Educação e ex-embaixador do Brasil na França Álvaro Valle.

—Já na época da fundação do partido, Valle tinha um histórico de honestidade e de bons serviços prestados ao país. De sua vivência na França, ele trouxe ao Brasil alguns princípios básicos que norteiam a política naquele país, uma das democracias mais estáveis do mundo — disse.

Foto: Paulo Dimas

Antônio Cardoso afirma que PL tem orgulho de contar com Bolsonaro e Claudio Castro