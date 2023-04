Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda visita 28º Batalhão da PM

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 11:43 horas

Volta Redonda – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, e diretores estiveram na tarde desta quinta-feira, dia 13, visitando o Coronel Martins, do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda. Na oportunidade, o presidente aproveitou para se colocar à disposição e apresentar os projetos da entidade, principalmente no desafio que a nova gestão encontra-se.

“Sempre importante estreitar esses laços de amizade e companheirismo. O Sindicato agradeceu todo o apoio do Coronel, principalmente nas ações que desenvolve na cidade e precisa do apoio da polícia. Estamos sempre dispostos a contribuir, também, com a PM e apoiar no que for preciso para ajudar na segurança pública do município”, comentou o presidente.

O Coronel Martins, que acompanhou todo o processo eleitoral e os empecilhos da nova gestão para assumir o comando do Sindicato, também se colocou à disposição do presidente: “Esta interação é muito importante. A reunião foi uma maneira de estreitar os laços e construir uma ponte entre o Sindicato e a Polícia Militar”, frisou Martins