Presidente do TJRJ ressalta a importância da harmonia entre os Poderes - Diário do Vale

11 de fevereiro de 2023

Rio – O desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, destacou a harmonia e a independência entre os poderes : “Acho muito importante que os Poderes, como dita a Constituição, sejam verdadeiramente harmônicos, se respeitem, coexistam, entendam as suas posições, que não convergem sempre, mas existe um ideal maior que é o bem servir à sociedade”, ressaltou.

A declaração foi dada durante a sessão inaugural da 1ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O presidente do TJRJ compareceu e falou a convite do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, nesta terça-feira (07/02).

A sessão foi comandada pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar e contou também com a presença do vice-governador Thiago Pampolha e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público (MPRJ), Luciano Mattos. Fizeram parte da mesa o subprocurador de Justiça, Marfan Martins Vieira, e o procurador-geral da Alerj, Robson Maciel.

Projeto de Lei

Na oportunidade, o presidente do TJRJ Ricardo Cardozo entregou ao presidente da Alerj Rodrigo Bacellar o Projeto de Lei aprovado em sessão do Órgão Especial em 06 de fevereiro, que promove alterações na estrutura do Tribunal de Justiça do Rio, sem aumento de despesas.