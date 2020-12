Presidente do TSE garante posse de Neto em 1º de janeiro

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 11:38 horas

Volta Redonda – O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, negou a medida cautelar com efeito suspensivo impetrada, no próprio tribunal, contra a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao recurso deferindo o registro de candidatura do prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM. A decisão permite que Neto tome posse no dia 1º de janeiro.

Na decisão, Barroso diz que “durante o período de férias forenses, compete ao presidente decidir apenas os processos que reclamam solução urgente”. O TSE entrou em recesso no último dia 18 e só retorna em 7 de janeiro. Com isso, a posse de Neto está garantida.

– Não ficou demonstrada a urgência requerida na norma para exame do pedido em regime de plantão, uma vez que o requerente apenas alega genericamente a existência de dano irreparável, sem especificar em que consistiria o referido dano ou apontar as razões pelas quais entende estar na iminência desofrê-lo – diz um trecho da decisão.

Entenda o caso

Uma decisão tomada na sexta-feira (18) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, deferiu a candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto. Ele passou a ser considerado vencedor da eleição realizada em 15 de novembro e assume o mandato no dia 1º de janeiro de 2021. Esta semana, foi impetrado no TSE, uma medida cautelar para suspender a decisão de Alexandre de Moraes e impedir a posse de Neto no dia 1º. O TSE negou o recurso e Neto poderá assumir

Veja a íntegra da decisão:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. TUTELA CAUTELAR. ELEIÇÕES 2020.

PREFEITO ELEITO. REGISTRO DEFERIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO. RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO RELATOR.

1. Tutela cautelar que tem por objetivo a atribuição de efeito suspensivo a agravo interno interposto contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes que deu provimento ao recurso especial eleitoral, deferindo o registro de candidatura do requerido ao cargo de p r e f e i t o .

2. Durante o período de férias forenses, compete ao Presidente decidir apenas os processos que reclamam solução urgente.

3. Não ficou demonstrada a urgência requerida na norma para exame do pedido em regime de plantão, uma vez que o requerente apenas alega genericamente a existência de dano irreparável, sem especificar em que consistiria o referido dano ou apontar as Num. 67847238 – Pág. 1 Assinado eletronicamente por: LUÍS ROBERTO BARROSO – 24/12/2020 10:03:13 https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?=20122410031295000000066945284 Número do documento: 20122410031295000000066945284 razões pelas quais entende estar na iminência d e s o f r ê – l o

4. Encaminhamento dos autos ao relator.

1. Trata-se de tutela cautelar que tem por objetivo a atribuição de efeito suspensivo a agravo interno interposto contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes que, no Respel nº 0600685-18/RJ, deu provimento ao recurso deferindo o registro de candidatura do ora requerido ao cargo de prefeito no município de Volta Redonda/RJ. Confira-se trecho conclusivo da decisão:

“Sendo assim, não verifico, na hipótese, a presença de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que: (i) a abertura de créditos suplementares foi precedida de autorização legislativa; (ii) o Município efetivamente aplicou o limite mínimo de gastos na educação; (iii) os vícios apontados referem-se à irregularidades de natureza contábil pela divergência de metodologia utilizada que desconsiderou o trânsito de recursos por conta específica e (iv) as irregularidades que embasaram a desaprovação de contas já haviam sido consideradas, pela Corte de Contas Estadual, em exercícios anteriores, como insuficientes para a reprovação”.

2. O requerente alega que: (i) houve equívocos na decisão monocrática do TSE ao ignorar graves irregularidades cometidas pelo requerido, tendo se baseado apenas no quadro fático do voto vencido do TRE/RJ; (ii) a competência para julgamento das contas é da Câmara Municipal tendo sido reprovadas no anos de 2011 e 2013, sendo o parecer do TCE opinativo e não vinculante; (iii) ocorreu na gestão do requerido a abertura de crédito sem autorização legislativa, ato este em desacordo com o art. 167, V, da CF/1988; e (iv) houve malversação de recursos do FUNDEB pelo ora requerido, além de não comprovar os gastos desse fundo em 2011 e 2013. 3. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante o grave perigo em caso de dano contra as boas práticas de aplicação dos recursos públicos, caso ocorra a posse diplomação do requerido. Suscita como fundamento do perigo da demora que, caso mantida a decisão agravada, o requerido será empossado como prefeito mesmo manifestamente inelegível (ID 67684038).

4. Os autos vieram-me conclusos, em razão do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 17 do RITSE .

5. É o relatório. Decido.

6. Nos termos do art. 17, caput, do Regimento Interno do TSE, durante o período de férias forenses, compete ao Presidente decidir os processos que reclamam solução urgente.

7. No caso, verifico que o requerente apenas alega genericamente a existência de dano irreparável (danos contra as boas práticas de aplicação dos recursos públicos), sem especificar em que

consistiria o referido dano ou apontar as razões pelas quais entende estar na iminência de sofrê-lo.

Portanto, não ficou evidenciada a urgência requerida na norma para exame do pedido em regime de plantão.

8. Ressalte-se que eventual reforma da decisão pelo TSE ensejaria a convocação de novas eleições que, nos termos do calendário estabelecido por este Tribunal Superior, só poderão ocorrer a

partir de março de 2021, conforme dispõe a Portaria-TSE nº 875/2020. Num. 67847238 – Pág. 2 Assinado eletronicamente por: LUÍS ROBERTO BARROSO – 24/12/2020 10:03:13 https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20122410031295000000066945284 Número do documento: 20122410031295000000066945284

9. Diante do exposto, considerando a inexistência de requisito previsto no art. 17 do RITSE para atuação desta Presidência, encaminhem-se os autos ao relator.

Publique-se.

Brasília, 24 de dezembro de 2020.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Presidente

