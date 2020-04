Presídio de Bulhões tem sala de triagem para detentos com sintomas respiratórios

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 14:42 horas

Resende – A prefeitura está realizando ações e medidas, recomendadas pelo Governo do Estado, para a prevenção e controle da circulação do coronavírus no Presídio de Bulhões, que possui ao todo 345 internos. O presídio possui agora uma sala exclusiva para a triagem dos detentos que possuem sintomas respiratórios.

De acordo com a Superintendência da Atenção Primária à Saúde, no local também foi reservada uma ala para os casos suspeitos ou confirmados de coronavírus dentro da penitenciária. Nesta ala só deve permanecer uma pessoa por cela e nela há chuveiro, papel toalha, máscara, luva e sabonete para garantir a higienização e segurança das pessoas.

Ainda segundo a Atenção a Primária, todos os internos da penitenciária foram vacinados contra a Influenza e contra o Sarampo e não podem receber visitas neste período para evitar a circulação do vírus. Além disso, toda a limpeza que está sendo feita segue as orientações e recomendações da Anvisa.

A administração municipal reforça que todas essas medidas tomadas tem como objetivo prevenir e combater a Covid-19 não apenas no Presídio de Bulhões como em todo o município.

Atenção Primária no Presídio de Bulhões

A equipe da Superintendência de Atenção Primária à Saúde tem atuado no Presídio de Bulhões desde o segundo semestre de 2019. Entre os atendimentos oferecidos para os internos estão: avaliação clínica, realização de exames laboratoriais, vacinação, farmácia, além dos consultórios de fisioterapia e dentista. E também encaminha para as unidades de referências, quando o caso é necessário.