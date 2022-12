Preso acusado de tentar estuprar criança de 4 anos em Sapucaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 11:32 horas

Sapucaia – Agentes da 109ª DP (Sapucaia), com apoio de policiais militares, prenderam um homem de 55 anos acusado de tentativa de estupro de vulnerável. Ele foi capturado nesta sexta-feira (2).

As investigações tiveram início quando os agentes tomaram ciência de um possível crime, ocorrido no dia 29 de novembro, na localidade do Morro Agudo. Na ocasião, um homem teria atraído uma criança de 4 anos até um matagal para o ato, mas a vítima teria fugido.

A partir de informações do Setor de Inteligência, foi representada pela prisão temporária do acusado, que foi expedida pela Vara Única da Comarca de Sapucaia.