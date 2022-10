Preso condenado por estuprar a prima em Três Rios

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 12:43 horas

Três Rios- Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na quarta-feira (12), em Vila Isabel, Três Rios, um homem acusado de abusar sexualmente da própria prima, menor de idade à época. A captura foi possível após o trabalho de monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, o autor teria praticado diversos atos libidinosos com a vítima, que tinha 9 anos de idade, se aproveitando da relação parental. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, com pena estabelecida de oito anos de reclusão.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.