Preso dono de depósito de materiais recicláveis suspeito de incendiar morador de rua

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 07:27 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam no final da tarde de quarta-feira (18) um homem, de 39 anos, suspeito de atear fogo em um morador em situação de rua, de 44 anos. Ele foi localizado no bairro Matadouro e indiciado por tentativa de homicídio triplamente qualificada.

O autor é dono de um depósito de materiais recicláveis em Barra do Piraí. Atala disse que recentemente a vítima, que tem esquizofrenia, entrou no estabelecimento do suspeito à procura de algum objeto de valor. A prisão do autor foi por meio de mandado judicial.

O policial explicou que a vítima possui problemas mentais e tem pouco discernimento sobre as coisas. O delegado lembrou que na madrugada de sexta-feira, dia 15, o suspeito foi até o local onde o morador em situação de rua dormia, num barraco no bairro Oficinas Velhas, e encharcou o corpo de dele com querosene e ateou fogo, usando para isso um isqueiro.

Na ocasião, o homem mesmo com o corpo em chamas, conseguiu se arrastar até um hospital. O autor fugiu.

– O homem chegou ao hospital em estado de choque e não teve condições de detalhar o ocorrido – disse o delegado, acrescentando que ao ser preso, o autor confessou crime e alegou que estava arrependido.

O policial disse que foi um crime bárbaro que chocou os moradores de Barra do Piraí.

– O suspeito, caso seja condenado, poderá responder por uma pena de até 30 anos de prisão – detalhou o delegado.

A vítima sofreu queimaduras de segundo grau e permanece internada na Santa Casa de Barra do Piraí.