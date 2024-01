Preso em Barra Mansa homem que espancou e esfaqueou a ex-mulher

Barra Mansa – Um homem de 30 anos que tentou matar a ex-mulher – com quem tem dois filhos –, foi preso nesta quinta-feira (18) por agentes da 90ª Delegacia de Polícia. Ele agrediu a ex-companheira com golpes de faca e marreta em local deserto. O crime, de acordo com a Polícia Civil, aconteceu em Rialto no último domingo (13).

O mandado foi expedido pela Justiça de Barra Mansa e o agressor, indiciado por tentativa de feminicídio, vai responder pelo crime diante do tribunal do Júri da cidade. O homem foi conduzido à 90ª DP.