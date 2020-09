Preso estava em velório na hora do roubo que foi acusado, diz advogado

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 21:01 horas

Barra Mansa – Os advogados Álvaro Lins e Francis Hamer Bullos disseram nesta quinta-feira, dia 10, que tem como provar que o cliente deles, Ramon Carlos de Souza, de 28 anos, não participou do assalto a uma casa, no dia 1º de janeiro de 2019, na Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Na época, dois homens renderam familiares que estavam no imóvel. A dupla fugiu num carro roubado, levando objetos do imóvel, inclusive aparelhos de TV.

Lins disse que o avô morreu no mesmo dia que os ladrões entraram na casa na Vila Ursulino.

– Nós (advogados) registramos o depoimento de várias testemunhas que afirmaram que Ramon passou o tempo todo no velório, no momento em que dois suspeitos invadiram a casa da vitima – disse Lins.

Segundo o advogado, Ramon foi preso porque foi reconhecido pela vítima através de fotos do álbum da 90 DP (Barra Mansa). Ele explicou que a vítima descreveu Ramom, como o assaltante que estava de bigode.

– Ramon nunca teve bigode, não tem carteira de habilitação e nem sabe dirigir, não poderia estar conduzindo carro no dia do roubo – disse Lins.

Para o advogado Francis Bullos, Ramon só foi preso porque os bandidos abandonaram o carro usado no assalto próximo a casa dele.

– Ramon está há sete meses preso na cadeia pública de Japeri, na Baixada Fluminense, e, até hoje, não foi ouvido em sede policial e nem em juízo.

Ramom chegou a tomar a iniciativa de permitir ao delegado de Barra Mansa a quebra do sigilo telefônico do celular dele, para que a polícia pudesse examinar o aparelho, na tentativa de encontrar alguma prova ou para a localização do suspeito – disse.

Em novembro, Ramon participará de uma audiência na Justiça. “Espero que antes disso, seja concedido o Habeas Corpus, para que ele possa responder em liberdade”, disse o advogado.

Para Bullos, o inquérito policial foi finalizado, porque o crime já estava alguns meses sem solução.

– A polícia não colheu provas. Foi inquérito mal conduzido, baseado apenas no reconhecimento errôneo de vítima, que, no mesmo dia, reconheceu também por foto, o que viria a ser o comparsa no dia do assalto. Os dois nunca se conheceram – disse Bullos.

Álvaro Lins disse que está atuando este caso sem cobrar honorários, porque tem convicção da inocência de Ramon, e que ficou muito impressionado com o sofrimento de mãe de Ramon.

O DIÁRIO DO VALE procurou o delegado titular da 90 DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito que, ao ser indagado sobre as declarações dos advogados, respondeu apenas: “Tudo está nos autos já relatados”.