Preso funcionário de hotel que sacava dinheiro de hóspede de 81 anos

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2021, 08:32 horas

Paraíba do Sul – Uma ação conjunta da Polícia Civil da 107 ª DP (Paraíba do Sul) e do 38º Batalhão da PM, realizada nessa quinta-feira (23), resultou na prisão de um funcionário de hotel, que sacou R$ 100 mil de uma hóspede de 81 anos. A idosa, de nacionalidade portuguesa, mora sozinha no estabelecimento, desde a morte do marido, no ano passado, vítima da Covid 19, período que o suspeito deu início as retiradas ilícitas.

A delegada titular da 107ª DP, Cláudia Nardy Abbud, disse o suspeito pegava o cartão sem que a vitima percebesse. Em seguida, sacava o dinheiro na conta dela, e colocava novamente o cartão no quarto, onde a idosa estava hospedada.

– No entanto, na quarta-feira (22), a idosa deu falta do cartão e compareceu ao banco para comunicar o extravio. Ele foi avisada, pelo gerente que, na manhã daquele mesmo dia, haviam sido sacados R$ 7 mil. A mulher compareceu à delegacia, onde deu queixa das retiradas ilícitas totalizando R$ 100 mil – disse a delegada.

O suspeito foi detido e indiciado por furto qualificado, agravado pelo fato da vítima ter sido uma idosa. Parte do valor sacado da conta da idosa, totalizando R$ 11,8 mil, foram recuperados pelos policiais.