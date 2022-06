Preso homem condenado por roubo

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 08:41 horas

Itatiaia – Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) prenderam no último fim de semana, um homem condenado por roubo. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, em São Paulo, em aberto.

De acordo com informações do setor de inteligência, o foragido estaria residindo na localidade conhecida como “Linha Velha”, em Itatiaia. Durante as diligências, ele não foi localizado em sua casa, mas os policiais continuaram a busca até capturarem o procurado em um bar.

Ele foi conduzido à Delegacia para a formalização do cumprimento de mandado de prisão.