Preso homem que usou acetona para incendiar companheira

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 08:51 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 36 anos, foi preso na madrugada deste sábado (30), por suspeita de tentativa de feminicidio e incêndio. Ele usou acetona para jogar no corpo da vítima e ateou fogo nela. O crime ocorreu no imóvel do casal, na Rua dos Cajueiros, no Morro do Perez, em Angra dos Reis, quando a vítima dormia, após uma discussão entre o casal.

O suspeito foi preso por policiais civis, coordenados pela delegada Paula Loureiro, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Angra dos Reis.

A mulher teve 25% do corpo queimado e mesmo com o corpo em chamas, ela conseguiu ligar o chuveiro e apagar o fogo. Em seguida, a vítima saiu da casa e pediu ajuda aos vizinhos. Ela foi levada para o Hospital Geral da Japuíba e transferida para o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, em Nilópolis, Baixada Fluminense.