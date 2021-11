Preso homem suspeito de esfaquear namorada

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 08:46 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar de Resende prendeu, na noite dessa segunda-feira, dia 1, um homem de 31 anos suspeito de ferir a facada a namorada, de 29 anos, em Barra do Piraí.

O suspeito foi encontrado através do GPS da Saveiro em que se encontrava, na Rua Vênus, no Jardim do Sol, e segundo os policiais que fizeram a prisão, ele confessou a tentativa de homicídio.