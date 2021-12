Preso homem suspeito de violência doméstica no Eucaliptal

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 10:12 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, na noite de ontem (14), um homem de 61 anos, suspeito de agredir a mulher, de 55 anos, em Volta Redonda.

Segundo a PM, os agentes foram acionados pelo Cisp para comparecerem na Rua Herculano de Freitas, no bairro Eucaliptal, onde, após contato com a vítima, foram informados que a mesma havia sido agredida pelo suspeito e que essa não seria a primeira vez.

Ainda segundo a PM, o suspeito negou o crime e relatou ter problemas com álcool. Após a constatação, o suspeito foi conduzido para Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde permaneceu preso no Artigo 129 parágrafo 9º (Lesão Corporal) e Artigo 147 (Ameaça) do Código Penal.