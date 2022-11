Preso jovem com entorpecentes em Três Rios - Diário do Vale

Preso jovem com entorpecentes em Três Rios

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 13:00 horas

Três Rios – Um jovem, de 19 anos, foi preso na segunda-feira (21), acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele ainda é suspeito de envolvimento numa tentativa de homicídio que ocorreu no dia anterior, no bairro no bairro Habitat, em Três Rios. A vítima foi um homem de 34 anos, que foi baleado quando tocava violão.

O ferido chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, também em Três Rios, onde ficou em observação. O jovem suspeito foi localizado na Avenida Circular, no bairro Novo Niterói, com um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas, um celular e um coldre. Além de nove pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e R$ 121.

Ao avistar os agentes, o jovem chegou a correr em direção a uma casa e jogou a arma e as drogas em cima do telhado. Ele foi capturado e o material recuperado pelos PMs.

O rapaz foi levado para a Delegacia de Três Rios.