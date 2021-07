Preso jovem suspeito de duplo homicídio em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 15:35 horas

Barra do Piraí – Uma ação conjunta, entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e policiais do 10º Batalhão da PM, resultou na prisão de um jovem de 21 anos, suspeito de duplo homicídio. Ele foi capturado no distrito da Califórnia, mesmo local onde ocorrem os assassinatos.

Os crimes foram no dia 6 de janeiro deste ano. As vítimas, ambas de 24 anos, eram Maxuel do Nascimento Tuberlini dos Santos, que morreu no local, e Matheus Ferreira de Andrade, que chegou a ser socorrido no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas morreu três dias depois de ser internado.

O delegado titular da 88ª DFP, Rodolfo Atala, explicou que não repassaria para mídia outros detalhes sobre a prisão, para não atrapalhar o andamento das investigações. Ele explicou que, a prisão do jovem é resultado de uma força tarefa realizada em Barra do Piraí a fim de prender autores de homicídio na cidade.