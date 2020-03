Preso mais um suspeito de atirar em homem durante assalto em Resende

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 08:13 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam na quarta-feira (4) um jovem , de 25 anos, suspeito de atirar em um homem que reagiu a um assalto, em Resende. O crime foi na noite de segunda-feira (3), no bairro Monet. Outros dois suspeitos já tinham sido presos pelo mesmo crime. O trio fugiu no Honda Civic da vítima, que foi atraído ao local por uma mulher, que também foi detida. A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende com ferimentos causados pelos disparos, mas não corre risco de morrer. O veículo foi encontrado abandonado no bairro Surubi Velho.

O jovem foi reconhecido pelos PMs como um dos participantes no assalto, quando estava na Rua João Horácio da Civil, no Novo Surubi, onde ele portava uma pistola 9 milímetros, que foi apreendida. Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito, no mesmo bairro, onde encontraram as chaves do Honda Civic roubado e mais 529 gramas de maconha, R$ 390, uma granada artesanal, um tablete de maconha.

Foram apreendidos ainda 13 buchas de maconha, balança de precisão, celular e um controle de portão automático.

O jovem foi levado para a 89ª DP (Resende), onde ficou preso após ser indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.

Entenda o caso

A vítima foi baleada na noite de segunda-feira (3), em Resende, após supostamente ter reagido a um assalto. O crime foi praticado próximo a uma praça, no bairro Monet. O homem foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende e não corre risco de morrer.

De acordo com as primeiras investigações, o homem foi até o local para se encontrar com uma mulher, que na verdade foi usada como “isca” pelos bandidos e teria participação na tentativa de assalto. Policiais militares foram ao local do crime e encontraram a suspeita, que inicialmente deu outra versão para o crime. Ela teria dito aos PMs que estava com a vítima na praça, quando dois homens encapuzados abordaram o casal. Os bandidos teriam exigido levar o carro da vítima, que tentou correr para fugir e acabou baleado com diversos tiros. Os ladrões, então, fugiram no carro do homem. A vítima foi encontrada pelos agentes em uma rua próxima do local e acabou levada ao hospital, com tiros no quadril, tórax e na mão direita.

Levada para a 89ª DP (Resende), a mulher teria confessado que teve participação no assalto, fazendo o papel de “Isca”. Ela revelou ainda os nomes dos dois comparsas que fugiram no Honda e acabaram presos pelos PMs no bairro Fazenda da Barra. A mulher contou que levou os dois criminosos em seu veículo até o local do assalto e marcou um encontro com a vítima pelo celular.

– Após o telefonema, passei o celular para a dupla, que escondeu o aparelho num terreno. Quando a vítima chegou, foi rendida pelos dois homens – disse a mulher.

Policiais militares encontraram o Honda abandonado no bairro Surubi. A dupla e a mulher ficaram presos após serem indiciados por roubo e associação criminosa.