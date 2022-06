Preso motorista embriagado que dirigia sem CNH na Via Dutra

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 11:14 horas

Resende – Policiais rodoviários federais prenderam no início da manhã deste sábado (25), um motorista, de 19 anos, que estava visivelmente embriagado e dirigindo sem a habilitação (CNH), além de ter antecedentes criminais, por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. O flagrante foi na Via Dutra, Km 301, sentido Rio, no trecho da rodovia que corta Resende.

Os agentes da PRF disseram que o motorista estava num veículo Fiesta, imobilizando a faixa direita da pista. Ao estacionarem a viatura da corporação no acostamento para saber o que estava ocorrendo, o jovem fugiu com o carro.

Durante a perseguição, os policiais notaram que o rapaz dirigia em zigue-zague e que quase bateu num outro veículo. O Fiesta foi interceptado e o motorista imobilizado e algemado pelos policiais, porque, alterado, ameaçava fugir novamente com o veículo.

Os agentes chegaram a interditar o trecho da rodovia, para estacionar o Fiesta no acostamento, porque o carro chegou a imobilizar a faixa da esquerda da pista no sentido Rio.

Ao ser retirado do Fieta, além de estar visivelmente embriagado, o jovem sorria e apresentava feição abobalhada e estava totalmente fora de si. Confessou que ingeriu whisky e cerveja.

O teste etílico comprovou que o jovem tinha ingerido bebida alcoólica. O motorista estava sem habilitação (CNH). Também foi constatado que o rapaz tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.

O motorista foi levado para a Delegacia de Resende. Já a PRF aplicou multas no valor de R$ 4.400,80, porque o motorista dirigia sem habilitação e embriagado. E ainda, pelo fato do veículo estar em mal estado de conservação e segurança, com os dois pneus dianteiros lisos, pneu estepe em mau estado, falta de equipamento, sem macaco, chave de roda e triângulo.

O veículo foi levado para o pátio do posto da PRF, às margens da Via Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

