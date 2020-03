Preso motorista que atropelou criança de um ano e a mãe em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 09:12 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam na noite dessa quinta-feira, 12, o motorista de uma pick-up, que tinha acabado de atropelar um menino, de apenas um ano, e a mãe dele. O garoto está em internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Barra Mansa e a mulher já teve alta. O atropelamento em uma pista auxiliar da Via Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. O homem detido estaria com sinais de embriaguez, segundo a polícia.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito fugiu do local do crime sem prestar socorro às vítimas. O atropelamento ocorreu quando a mãe atravessava a rua com a criança no colo. Com o impacto da batida, o menino foi arremessado e bateu com a cabeça no asfalto. O socorro à mulher e ao menino foi feito por um homem, que pediu apoio de policiais que estavam em patrulhamento na Rua Albo Chiesse, no Centro.

A caminho da Santa Casa, com o trânsito muito congestionado, o sargento Dias notou que a criança estava perdendo sinais vitais e passou a prestar os primeiros socorros, conseguindo reanimar a criança. Com isso, a vítima em estado mais grave chegou a tempo de ser socorrida por uma equipe médica de plantão do hospital. Como a mãe do garoto estava em melhor estado de saúde, conseguiu fornecer o local exato do atropelamento e informações que possibilitaram a identificação do carro suspeito.

A prisão

Após prestarem socorro à vítima, os policiais saíram a procura do motorista infrator. O carro do suspeito foi encontrado em local ainda não divulgado e estava com para-brisa quebrado e outros sinais que indicam o envolvimento em algum tipo de acidente de trânsito. Ao ser levado para o Posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, e submetido ao teste do bafômetro, foi detectado que o homem havia ingerido bebida alcoólica.

Levado para a 90ª DP (Barra Mansa), o suspeito ficou preso, após ser indiciado por lesão corporal e por dirigir sob efeito de álcool.