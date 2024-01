Preso no Califórnia suspeito de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio

Volta Redonda – Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (8) na Rua 3, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, por agentes da 93ª Delegacia de Polícia. Coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho (titular) e José Carlos Neto (adjunto), eles deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que estaria envolvido em tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.

Ele teria tentado atropelar sua ex-companheira e o atual desta, jogando um carro em cima do casal. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, no bairro Roma II, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e violência doméstica. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.