Preso por sequestrar criança é suspeito de roubar taxista em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O homem de 33 anos, preso nesta segunda-feira (22) por ameaçar a ex-companheira e sequestrar o próprio filho, é suspeito de tentar roubar um taxista no Centro de Barra do Piraí, em 2023. Segundo o delegado titular da 88ª DP, Antônio Furtado, o taxista irá comparecer à 88ª DP para reconhecimento do suspeito. Se for confirmado, o suspeito pode ser condenado a mais seis anos de prisão.

Ainda de acordo com Furtado, o suspeito possui passagens pela polícia por furtos e, em 2022, por ter agredido a própria filha, de 16 anos. O homem teria começado a perseguir e ameaçar a ex-companheira de morte após o término do relacionamento.

Ameaça e sequestro

Os agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar compareceram à Rua Paulo Fernandes após informações de que uma mulher estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro no bairro Roseira. O suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima e aplicado nela um golpe de “gravata”.

Com a chegada dos policiais, o suspeito fugiu do local levando o filho de apenas 10 anos à força. Após buscas na localidade e nos bairros vizinhos, os PMs conseguiram localizar o homem e a criança dentro de uma casa abandonada nas proximidades. A criança foi resgatada em segurança. O suspeito foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelos crimes de ameaça e subtração de incapaz.