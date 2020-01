Preso segundo suspeito da morte do cabo da PM

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 18:29 horas

Ele foi detido em um apartamento no bairro Santa Rita de Cássia, na divisa das cidades de Volta Redonda e Barra Mansa

Volta Redonda- Foi preso no início da noite desta sexta-feira (24) o segundo suspeito da morte do cabo da PM, Leonardo Pinho da Silva. De acordo com o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, ele foi preso através de uma denúncia anônima pelo 197. O suspeito estava em um apartamento, no bairro Santa Rita de Cássia, na divisa de Volta Redonda com Barra Mansa.

Contra o segundo suspeito havia um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela 1ª vara criminal da comarca de Volta Redonda. A Polícia Militar estava em ocupação no bairro Padre Josimo desde quarta-feira (22). Comunidades vizinhas também entraram no cerco da polícia em busca do suspeito.

O caso

O cabo Leonardo Pinho da Silva, de 29 anos, morreu em um conflito na madrugada de quarta-feira (22) com suspeitos de tráfico de drogas, na Rua 15. Na troca de tiros, um suspeito também foi morto. Pinho e mais um policial foram abordar dois homens que estavam em uma moto, em atitude suspeita.

No momento da abordagem, um dos homens que estava na moto atirou contra Pinho, que morreu com um tiro na cabeça, ainda dentro da viatura. Houve revide e um suspeito também foi atingido, morrendo no local.