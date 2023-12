Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de coach esportivo, em VR

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam na tarde desta terça-feira (19) mais um suspeito de envolvimento no assassinato do coach esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, em novembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi capturado no interior de um bar quando se preparava para fugir em um carro de aplicativo.

A mesma operação, deflagrada na manhã desta terça-feira, prendeu outro suspeito, no Monte Castelo, que seria traficante de drogas ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Ambos os presos foram conduzidos ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição a Justiça.

Entenda o caso

Policiais civis da 93ª DP encontraram o corpo do coach esportivo Rodrigo Guedes, de 30 anos, na tarde de 14 de novembro, quando ele já estava desaparecido havia uma semana.

No dia anterior, 13 de novembro, foi feita uma busca no alto de um morro no bairro Monte Castelo, onde foram localizados o carro da vítima – um Honda City preto – e um par de tênis.

O corpo foi encontrado em uma cova rasa e em adiantado estado de decomposição.

As buscas tiveram início quando a família de Rodrigo disse à Polícia ter recebido a informação de que o cadáver estaria enterrado no morro.