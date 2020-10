Preso suspeito de agredir os pais, em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 12:38 horas

Barra Mansa – Um homem, de 31 anos, foi preso no final da noite dessa terça-feira (20), em Barra Mansa, suspeito de agredir e ameaçar os pais, de 49 e 54 anos, sob efeito de entorpecentes. A suposta agressão teria acontecido dentro do imóvel da família, localizado na Rua José Henrique Batista, no bairro Nova Esperança.

Cientes sobre uma denúncia de violência doméstica, policiais militares foram ao endereço e, ao chegarem ao local, constataram a informação. Após o flagrante, todos foram encaminhados à 90ª DP (Barra Mansa), onde o suspeito permanece preso por violência doméstica. Ele deverá responder ainda por lesão corporal.