Preso suspeito de ameaçar atear fogo dentro de casa em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 11:18 horas

Imóvel estava ocupado pela mulher do suspeito e duas crianças, de 5 e 7 anos, filhos do casal; ele foi conduzido pela Polícia Civil e GM, à 88ª DP, na manhã desta sexta (29)

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP, coordenados pelo delegado Rodolfo Atala, com apoio de guardas municipais, prenderam, na manhã desta sexta-feira (29), um homem de 32 anos, suspeito de ameaçar atear fogo dentro de um imóvel ocupado por sua mulher e dois filhos do casal, de 5 e 7 anos. O crime aconteceu na noite de ontem (28), no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

Segundo Atala, a vítima se trancou no quarto e, assim que amanheceu, se dirigiu à delegacia da cidade para pedir ajuda. ”Os policiais tomaram ciência e foram ao local onde prenderam em flagrante”, explicou.

Também foi informado que a mulher viveu “momentos de terror” nas mãos do companheiro, que teria ficado nervoso ao pedir a quantia de R$20,00 à vítima; negados por ela.

Ainda segundo o delegado, a vítima informou que o suspeito, que já possui histórico de violência doméstica e permanecerá preso sem direito a fiança, é usuário de drogas e que o dinheiro solicitado seria utilizado para consumo de entorpecentes.

”Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia à Polícia Civil. A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil”, destacou o delegado.