Preso suspeito de assaltar e tentar estuprar idosa em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 18:52 horas

Volta Redonda – Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, coordenados pela delegada titular Waleska dos Santos Garcez, prenderam um dos suspeitos de assaltar e tentar estuprar uma idosa de 69 anos, após, junto com um comparsa, invadir a casa da vítima na madrugada do último dia 5, na Rua 44, na Vila Santa Cecília.

O homem, que é morador de rua, foi detido nesta sexta-feira (8), no Caps Aterrado.

A delegada disse que ele foi reconhecido por foto pela vítima, que já tinha sido assaltada por ele no ano passado.

– Após o reconhecimento dos suspeitos pela mulher, conseguimos identificá-los. Conseguimos prender um deles por meio de um mandado de prisão temporária de cinco dias expedido pela Justiça – explicou

O segundo suspeito está foragido.