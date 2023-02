Preso suspeito de assassinar bebê de 8 meses e o pai, em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 20:43 horas

Vítimas sofreram emboscada na Vila Esperança; crime pode ter sido motivado por vingança

Itatiaia – Policiais civis de Itatiaia (99ª DP) prenderam na tarde de quarta-feira (1º) o suspeito de assassinar uma bebê de oito meses e o pai dela, Eduardo Lopes Querino, de 26 anos, em novembro do ano passado, no bairro Vila Esperança. Contra ele havia um pedido de prisão cautelar. O homem foi encontrado na Rua Waldemar Bernardes, no bairro Jardim Paineiras. Ele foi encaminhado à delegacia.

O duplo homicídio chocou a cidade. Segundo a polícia, Eduardo e a mãe da criança estavam em um táxi, após saírem de uma audiência no Fórum de Itatiaia. Eles seguiram com o veículo pela Rua Juliana Campos Neves, quando foram atacados a tiros por um homem em outro veículo. O atirador emparelhou ao lado do táxi, desceu do carro e fez os disparos que atingiram Eduardo, a mulher e a bebê. A criança levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. Já a mãe da criança sobreviveu com um ferimento no braço. O taxista não se feriu.

As investigações coordenadas pelo delegado Vicente Maximiliano Barbosa apontaram que o crime pode ter sido motivado por vingança.