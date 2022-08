Preso suspeito de assassinar companheira em Valença

Matéria publicada em 20 de agosto de 2022, 11:16 horas

Valença – Policiais militares prenderam neste sábado (20), um homem suspeito de assassinar a facadas a sua companheira, Maria Nazaré Mathias do Espírito Santo. O crime foi praticado no imóvel do casal na Rua Jacobe Pereira, bairro Cambota, em Valença.

O filho da vítima disse que ao chegar do trabalho, encontrou a mãe desacordada e com um corte profundo no pescoço. A equipe médica do Samu foi ao local e constatou o óbito.

O suspeito foi levado para a 91ª DP (Valença).