Preso suspeito de assassinar sargento do Exército em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 18:17 horas

Militar reformado foi morto a tiros em novembro do ano passado; prisão foi feita em Itatiaia após uma minuciosa investigação da 99ª DP

Itatiaia – Inspetores da 99ª DP de Itatiaia prenderam no fim da manhã desta quinta-feira (19), um homem, de 36 anos, apontado como o principal suspeito de matar a tiros o sargento reformado do Exército, Luís Carlos Esperança de Almeida, de 53 anos. O crime ocorreu em novembro do ano passado, à margem da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A prisão ocorreu após uma minuciosa investigação e a expedição de um mandado pela Justiça.

Os policiais coordenados pelo delegado Vicente Maximiliano chegaram ao suspeito, no bairro Nova Conquista, após PMs apreenderem uma espingarda calibre 12, uma pistola e munições calibre .40. O fato ocorreu em dezembro do ano passado, durante patrulhamento, onde um homem fugiu. Além das armas e munições, o suspeito deixou para trás o carro que conduzia, um Corolla branco.

Durante a investigação, os agentes da 99 DP descobriram que a munição de calibre.40 apreendida pela PM no carro do suspeito era do mesmo lote do estojo (material ejetado pela parte traseira das pistolas após os disparos) encontrado junto ao corpo do militar.

Como cada tiro deixa uma marca única, uma espécie de impressão digital, um exame balístico realizado pelo ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) comprovou que os materiais apreendidos também eram da mesma arma.

Após a prisão, já dentro da delegacia, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por policiais. Os agentes acreditam que a vítima possa ter sido morta por engano. O suspeito foi encaminhado para a Casa de Custódia de Volta Redonda.