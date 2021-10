Preso suspeito de atirar em homem no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de outubro de 2021, 16:47 horas

Barra Mansa – Um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de homicídio, foi preso nesta quarta-feira, dia 20, em Barra Mansa. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk. O crime foi no dia anterior, próximo a uma linha férrea no entroncamento entre a Avenida Prefeito João Chiesse com Rua Ary Thomé, no Centro de Barra Mansa.

A vítima foi um homem, de 31 anos, que foi baleado no pescoço. Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde foi submetido a uma traqueostomia de urgência. O seu estado de saúde é estável.

Já policiais militares apuraram a informação de que ocorreu uma troca de tiros no local da tentativa de homicídio, e que os atiradores fugiram em direção ao Parque de Cidade.

O delegado Michel Floroschk disse que tinha informação de que um dos autores do crime foi um homem conhecido como “CH”, um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Bom Pastor.

– O suspeito descobriu que a vítima, atualmente morador de rua, já foi integrante de uma facção criminosa rival, a qual ele lidera. CH já é conhecido dos policiais civis. Ele é investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os agentes foram, nesta quarta-feira, ao bairro Bom Pastor, onde convidaram o suspeito a comparecer à delegacia. Ele concordou que os policiais tirassem uma foto dele, que foi mostrada à vitima, no hospital. Como não tinha condições de falar, a vítima confirmou com a cabeça e a mão, que era o homem da foto uma das pessoas que atirou nele – disse Floroschk.

Em seguida, o delegado usou o celular para fazer um vídeo do paciente identificando o suposto autor. Floroschk, acompanhado pelo inspetor Diogo, retornou à delegacia, onde mostrou a filmagem para o suspeito.