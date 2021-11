Preso suspeito de duplo homicídio em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 11:12 horas

Vítimas, que eram mãe e filha, tinham 46 e 19 anos; crime é investigado pela 166ª DP

Angra dos Reis – Foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (3), em flagrante, em Angra dos Reis, o suspeito de assassinar Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e da filha dela, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19. O duplo homicídio aconteceu em uma Travessa na Rua Três Amigos, no bairro Santa Rita do Bracuí, ainda na quarta-feira. As vítimas tinham cortes no pescoço.

Segundo o delegado titular da 166ª DP (Angra), Vilson de Almeida, o suspeito, de 38 anos, nega participação no crime. Na casa dele, localizada no bairro Sapinhatuba I, foi encontrada uma calça jeans, úmida, com manchas aparentando ser sangue.

“Mãe e filha foram encontradas mortas, com lesões no pescoço. O autor se encontrava no local, querendo informações do ocorrido. Foi trazido pelos policiais da delegacia para a unidade, foi interrogado e mesmo assim, negou o crime. Depois de uma investigação, concluímos que ele foi o autor […] Encontramos na casa dele uma calça com mancha compatível com sangue, que foi arrecadada e encaminhada para perícia, para confirmação. Ele também ostentava uma lesão na mão, compatível com a faca que foi encontrada no local do crime. Por conta disso, entendemos que o autor matou a mãe e a filha e tentou se passar por inocente”, explicou o delegado.