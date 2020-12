Preso suspeito de duplo homicídio em Paraty

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 08:03 horas

Paraty – Policiais civis da 167ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam na sexta-feira, dia 4, um homem, de 28 anos, suspeito de assassinar um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 55, em Paraty, esta semana. O casal morava em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e havia se mudado para a região após comprar um terreno no Parque Sol Nascente, divisa com Angra dos Reis, há cinco anos.

De acordo com o delegado, o suspeito possui anotações criminais e foi encaminhado à unidade após ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, após investigação.

– Efetuamos a prisão em flagrante após levantarmos vários elementos probatórios, inclusive periciais, que desencadearam na identificação da autoria deste hediondo duplo homicídio – disse o delegado.

O suspeito vai responder por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivação banal.

Entenda

O casal morava em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, há cinco anos, as vítimas compraram, um terreno em Paraty para construir uma casa e chegou a Paraty na segunda-feira (30) para acompanhar o andamento das obras.

Segundo o delegado, familiares não conseguiram contato com as vítimas no início da noite da terça-feira (1) e seguiram para Paraty, onde registraram um boletim de ocorrência do desaparecimento.

“As vítimas compraram um terreno no Parque Sol Nascente há cinco anos, a fim de construir uma casa num lugar mais tranquilo e vieram na segunda-feira (30) para efetuar as obras da construção da casa, que já estava em andamento. Na terça-feira (1), a partir das 18h, os familiares não conseguiram mais contato com o casal e fizeram registro de desaparecimento do casal. Iniciamos as buscas e encontramos o corpo das vítimas no rio, próximos à obra. Estamos ouvindo testemunhas e recolhemos material através de perícia, para efetivar a elucidação desse crime”, disse o delegado.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através do Disque Denúncia: (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.