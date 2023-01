Preso suspeito de envolvimento na morte do PM Eleonardo em Barra Mansa - Diário do Vale

Preso suspeito de envolvimento na morte do PM Eleonardo em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 19:09 horas

Crime aconteceu em 2017, durante um assalto a um posto de combustível na Avenida Presidente Kennedy, na localidade conhecida como Contorno

Barra Mansa – Um homem suspeito de envolvimento na morte do policial militar Eleonardo da Silva Félix, de 31 anos, foi preso na noite de quinta-feira (12), em Barra Mansa. O crime aconteceu em novembro de 2017, durante um assalto a um posto de combustível na Avenida Presidente Kennedy, na localidade conhecida como Contorno, no bairro Ano Bom.

A prisão do suspeito foi feita por PMs da 2ª Cia (Barra Mansa). Ele estava na Rua José Coutinho de Carvalho, no bairro São Francisco de Assis, e não ofereceu resistência à prisão. Contra ele havia um mandado de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em uma moto, o que acabou chamando a atenção dos agentes em patrulhamento, que o abordaram. Nada de irregular foi encontrado com ele, mas os policiais acabaram descobrindo o mandado de prisão em aberto, sendo considerado foragido da Justiça. O homem foi levado para a delegacia (90ª DP) e encaminhado à Casa de Custódia de Volta Redonda.

Relembre o crime

Eleonardo era cabo da PM e lotado no 28º Batalhão da PM (Volta Redonda) e tentou impedir o assalto, mas os bandidos reagiram, o atingindo com dois tiros: um na cabeça e outro na perna. Ele chegou a ser internado na Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu e morreu no hospital. Eleonardo deixou mulher e quatro filhos.

Sete pessoas teriam participado do crime. A maioria foi identificada e presa. Na época, a Polícia Civil divulgou que R$ 30 mil foram levados em dinheiro do escritório do posto.

Na época, com a morte de Eleonardo, Barra Mansa registrou nove assassinatos em 14 dias e a onda de violência assustava os moradores da cidade.